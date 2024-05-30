فشل استحواذ "بي إتش بي" على "أنجلو أميركان" مقابل 49 مليار دولار
انتهت عصر أمس المهلة المقررة لتقديم عرض جديد
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قررت مجموعة بي إتش بي BHP التخلي عن تقديم عرض جديد للاستحواذ على شركة أنجلو أميركان Anglo American بعد رفض الأخيرة العرض الأولي بالاستحواذ بقيمة 49 مليار دولار.
وانتهت عصر يوم أمس المهلة الممنوحة لـ BHP للاستحواذ على Anglo American وذلك لتقديم عرض جديد، لكن الشركة قررت عدم المضي قدما بالاستحواذ في عملية وصفت بأكبر صفقة استحواذ في صناعة التعدين في أكثر من 10 سنوات.
وحاولت BHP تقديم عروض عديدة للاستحواذ على ANGLO AMERICAN عن طريق فصل أعمال الشركة وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخيرة.
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