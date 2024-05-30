مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
استحواذ

فشل استحواذ "بي إتش بي" على "أنجلو أميركان" مقابل 49 مليار دولار

انتهت عصر أمس المهلة المقررة لتقديم عرض جديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قررت مجموعة بي إتش بي BHP التخلي عن تقديم عرض جديد للاستحواذ على شركة أنجلو أميركان Anglo American بعد رفض الأخيرة العرض الأولي بالاستحواذ بقيمة 49 مليار دولار.

وانتهت عصر يوم أمس المهلة الممنوحة لـ BHP للاستحواذ على Anglo American وذلك لتقديم عرض جديد، لكن الشركة قررت عدم المضي قدما بالاستحواذ في عملية وصفت بأكبر صفقة استحواذ في صناعة التعدين في أكثر من 10 سنوات.

وحاولت BHP تقديم عروض عديدة للاستحواذ على ANGLO AMERICAN عن طريق فصل أعمال الشركة وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط