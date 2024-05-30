"العربية للتعهدات" توصي بزيادة رأس المال 10% إلى 550 مليون ريال

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أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وقالت "العربية للتعهدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، نسبة زيادة رأس المال 10%، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 550 مليون ريال، بدلاً من 500 مليون ريال.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 55 مليون سهم، بدلاً من 50 مليون سهم. وتكون الزيادة عبر منح سهم لكل 10 أسهم مملوكة للمساهمين.

وقالت الشركة إن أسباب الزيادة تهدف إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.