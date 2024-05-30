"الياه سات" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا في مجال الاتصالات الفضائية
الاتفاقية تمهد الطريق لاستكشاف إمكانية بناء محطات أرضية في جنوب إفريقيا لتشغيل الأقمار الصناعية
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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية الإماراتية "الياه سات"، اليوم الخميس، توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب إفريقيا لتعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من مجالات الاتصالات الفضائية.
وقالت الشركة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار والمدرجة في بورصة أبوظبي في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاتفاقية تشمل مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك الشراكة في خدمات الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات إنترنت النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الجغرافية المكانية، ومنصات أشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع، وأقمار الرصد الأرضي.
وأضافت أن الاتفاقية تمهد الطريق أيضا لاستكشاف إمكانية بناء محطات أرضية في جنوب إفريقيا لتشغيل الأقمار الصناعية، والتعاون في تصنيع الأجهزة والهوائيات، وتبادل المهارات والاستثمار.
وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للمجموعة في البيان "ستتمكن الياه سات ومن خلال هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة من توسيع تواجدها في جنوب إفريقيا، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتطوير البنية التحتية والمهارات، وتعزيز قدرات الاتصالات في البلاد".
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