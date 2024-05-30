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الشركة الشرقية للدخان (رويترز)
الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني (رويترز)
البورصة المصرية

تراجع أرباح "إيسترن كومباني" المصرية 2% إلى 5.17 مليار جنيه في 9 أشهر

مع تراجع الإيرادات 5% إلى13.7 مليار جنيه على أساس سنوي

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني المصرية أن صافي الربح بعد الضريبة تراجع 2% على أساس سنوي إلى 5.17 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024.

وقالت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية اليوم الخميس إن صافي الإيرادات هبط 5% على أساس سنوي إلى 13.7 مليار جنيه في الفترة المذكورة مقابل 14.4 مليار جنيه قبل عام.

وفي الربع الثالث للسنة المالية للشركة المنتهي بنهاية مارس الماضي، قالت الشركة إنها حققت صافي ربح 2.276 مليار جنيه بنمو 26% على أساس سنوي مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

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وأضافت أن صافي إيراداتها في الربع الثالث ارتفع 25% على أساس سنوي إلى 5.8 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه قبل عام، مرجعة ذلك إلى الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية.

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