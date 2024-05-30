"غوغل" تستثمر ملياري دولار في مركز بيانات ومركز معلومات سحابي بماليزيا

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تخطط شركة غوغل لاستثمار ملياري دولار في ماليزيا، لتطوير أول مركز بيانات خاص بها ومركز "غوغل كلاود" السحابي في أحدث غزو كبير تقوم به شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب إعلان مايكروسوفت الأخير أنها ستخصص 2.2 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة لتشييد بنية تحتية سحابية، وأخرى خاصة بالذكاء الاصطناعي في ماليزيا.

وأشاد رئيس الوزراء أنور إبراهيم باستثمار غوغل باعتباره علامة على الثقة في الحكم والاقتصاد في ماليزيا. متوقعا أن يضيف الاستثمار 3.2 مليار دولار إلى الاقتصاد وأن يخلق 26500 فرصة عمل بحلول عام 2030.

وتشكل الاستثمارات دفعة لأنور في سعيه لتعزيز نفوذه في مواجهة معارضة قوية.

وقالت غوغل في بيان إنه سيتم تطوير المركزين الجديدين في مجمع أعمال بولاية سيلانغور بوسط ماليزيا، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية وبرامج محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي للطلاب والمعلمين الماليزيين.

وستكون ماليزيا الدولة الـ12 التي تضم مراكز بيانات لغوغل. وقالت إن مركز "غوغل كلاود" السحابي في ماليزيا - الذي سيقدم خدماته للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة والقطاع العام، سينضم إلى 40 إقليما و121 منطقة تعمل حاليا حول العالم.

وقالت الرئيس والمدير المالي لشركة "ألفابت إنك" روث بورات، إن "هذا الاستثمار يبني على شراكتنا مع حكومة ماليزيا لتعزيز "كلاود فيرست بوليسي" (سياسة التكنولوجيا السحابية أولا) الخاصة بها، بما في ذلك معايير الأمن السيبراني الأفضل في فئتها".

أنور التقى بورات وغيرها من قادة الأعمال خلال زياراته للولايات المتحدة العام الماضي.