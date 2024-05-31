مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعليق أسهم إيفرغراند
شعار شركة إيفرغراند
عقارات الصين

تغريم "إيفرغراند" العقارية الصينية 532 مليون يورو لإدانتها بالاحتيال

تغريم مؤسس المجموعة شو جيايين نحو 47 مليون يوان (6 ملايين يورو)

بكين - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في الصين، الجمعة، أنه تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرغراند، المديونة والتي أصبحت رمزا لأزمة العقارات في الصين بمبلغ 532 مليون يورو لارتكابها مخالفات.

أدت الانتكاسات التي تعرضت لها المجموعة التي كانت في السابق الأولى في قطاع العقارات في الصين إلى انعدام الثقة منذ عام 2020 في قطاع جنى أرباحا طائلة لفترة طويلة. لكن القطاع بات اليوم مثيرا للريبة في ظل التباطؤ الاقتصادي والمشاريع غير المكتملة.

الصين تفرض غرامة قياسية على "PWC" بسبب أعمال التدقيق في إيفرغراند

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه "بين عامي 2019 و2020، قامت شركة لتطوير العقاري Evergrande Real Estate التابعة للمجموعة بتضخيم حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى إصدار سندات احتيالية في سوق الأوراق المالية". وأضافت في بيان أنه تم لذلك تغريم إيفرغراند 4.2 مليار يوان، أي ما يعادل 532 مليون يورو.

الاقتصاد التركي ينمو 5.7% في الربع الأول اقتصاد اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي ينمو 5.7% في الربع الأول

وقالت الهيئة التنظيمية إنه فُرضت على مؤسس المجموعة، شو جيايين، غرامة قدرها 47 مليون يوان (6 ملايين يورو). يخضع شو جيايين للإقامة الجبرية وفق تقارير صحافية نشرت العام الماضي. ولكن المجموعة لم تؤكد أو تنفِ ذلك قط، لكنها قالت إنه تعرض "لإجراءات قسرية للاشتباه في ارتكابه جريمة أو جنحة مخالفة للقانون"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشير مصطلح "التدابير القسرية" عموماً في الصين إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية من أجل ضمان حسن سير الإجراءات الجنائية.

كانت مجموعة إيفرغراند التي تتداول الصحف باستمرار أخبار انهيارها في نهاية يونيو 2023 تُقدر بنحو 328 مليار دولار (307 مليار يورو في ذلك الوقت).

وأدت الانتكاسات التي تعرضت لها إيفرغراند إلى أزمة ثقة في الصين امتدت إلى مجموعات كانت تعد في السابق قوية ماليا، مثل كانتري غاردن، إحدى المجموعات المنافسة لها.

مثَّل القطاع العقاري لفترة طويلة بالمعنى الواسع أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين وشكل مصدراً مهماً لتشغيل العمالة. لكن هذا القطاع الرئيسي يتعرض الآن لضغوط، مع انخفاض الأسعار الذي يجعل الصينيين يحجمون عن الاستثمار فيه. ولم يكن لتدابير الدعم التي اتخذتها بكين للقطاع تأثير يُذكر حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط