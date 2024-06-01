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بنك الكويت الوطني يبيع سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 6 سنوات

أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك الكويت الوطني اليوم السبت بيع أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات.

وقال البنك إن هذه السندات، التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـِA 144 ، هي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024.

وأضاف أن هذا الإصدار جاء في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية وتنويع مصادر التمويل بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وثيقة: بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات خضراء للمرة الأولى أسواق المال بنوك الكويت وثيقة: بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات خضراء للمرة الأولى

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار أميركي بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات.

وتم ترتيب الإصدار من قبل سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين بالإضافة إلى سيتي غروب وجي بي مورغان، وأتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وغولدمن ساكس إنترناشيونال وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني كمدراء إصدار مشتركين.

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