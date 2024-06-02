غولدمان ساكس: سوق أدوية إنقاص الوزن سترتفع إلى 130 مليار دولار في 2030

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رفع محللو بنك غولدمان ساكس توقعاتهم لنمو أدوية إنقاص الوزن لتصل إلى 130 مليار دولار بنهاية هذا العقد من توقعات سابقة كانت عند 100 مليار دولار،و تهيمن حاليا على هذا القطاع شركتا "نوفونورديسك - Novo Nordisk" و "إيلي ليلي-Eli Lilly".

وعزى "غولدمان ساكس" رفع التوقعات إلى الموافقة على عقار "زيباوند - Zepbound" التابع لشركة "إيلي ليلي -Eli Lilly"وتوسيع العلامة التجارية لشركة" ويجوفي - Wegovy" الرائجة التابعة لشركة "نوفو- Novo"، واستثمارات التصنيع من قبل كل من صانعي الأدوية.

وتوقع البنك أن تحتفظ الشركتان بنحو 80% من السوق العالمية حتى عام 2030.