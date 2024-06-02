مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

غولدمان ساكس: سوق أدوية إنقاص الوزن سترتفع إلى 130 مليار دولار في 2030

توقع أن تحتفظ "نوفونورديسك" و "إيلي ليلي" بـ80% من السوق العالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رفع محللو بنك غولدمان ساكس توقعاتهم لنمو أدوية إنقاص الوزن لتصل إلى 130 مليار دولار بنهاية هذا العقد من توقعات سابقة كانت عند 100 مليار دولار،و تهيمن حاليا على هذا القطاع شركتا "نوفونورديسك - Novo Nordisk" و "إيلي ليلي-Eli Lilly".

وعزى "غولدمان ساكس" رفع التوقعات إلى الموافقة على عقار "زيباوند - Zepbound" التابع لشركة "إيلي ليلي -Eli Lilly"وتوسيع العلامة التجارية لشركة" ويجوفي - Wegovy" الرائجة التابعة لشركة "نوفو- Novo"، واستثمارات التصنيع من قبل كل من صانعي الأدوية.

وتوقع البنك أن تحتفظ الشركتان بنحو 80% من السوق العالمية حتى عام 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط