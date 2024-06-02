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عطاء التعليمية مناسبة
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سوق السعودية

نمو أرباح "عطاء التعليمية" الفصلية 1.6% إلى 10.89 مليون ريال

ارتفعت ارباحها في تسعة أشهر 7.42% إلى 44.40 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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نما صافي ربح شركة عطاء التعليمية بمعدل طفيف بلغ 1.6% إلى 10.89مليون ريال في الربع الثالث من عامها المالي المنتهي في 30 أبريل 2024، مقابل 10.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 3.26% تقريبا إلى 161.43 مليون ريال مقابل 156.33 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة زيادة الإيرادات في قطاع التعليم بنسبة 7% بالرغم من انخفاض الإيرادات في قطاعي التدريب والتوظيف.

وعلى مستوى أول تسعة أشهر من العام المالي لشركة عطاء التعليمية، نمت إيراداتها بنسبة 1.52% على أساس سنوي إلى 498.44 مليون ريال، مقابل 490.95 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بسبب زيادة الإيرادات في القطاع التعليمي.

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وارتفع صافي ربح الشركة في تسعة أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 7.42% إلى 44.40 مليون ريال مقابل 41.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة الاستحواذ علي حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد) وزيادة الإيرادات في القطاع التعليمي بنسبة 4% وانخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 2% وذلك علي الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 24% بسبب الاقتراض المتعلق بشراء حقوق الأقلية بمجمعات (الياسمين – الألسن – جيل المجد) و بشراء أرض عرقة ، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السايبور .

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