"أنابيب الشرق" توقع عقداً مع "أرامكو" بـ 1.65 مليار ريال

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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عدة عقود مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بقيمة تتجاوز 1.65 مليار ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب.

وأضافت أن مدة العقد 19 شهراً.

وأوضح أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر من الربع الرابع من العام المالي 2024/ 2025م الى الربع الرابع من العام المالي 2025 /2026م.