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سوق السعودية

"توبي" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء بـ135 مليون ريال

مدتها حتى 1 يونيو 2025

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية"توبي" اليوم 2 يونيو 2024، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 135 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل حتى يوم 1 يونيو عام 2025، والتسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمتها.

وأوضحت أن الغرض من الحصول على التسهيلات هو تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

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