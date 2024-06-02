"جروب فايف" توقع عقدا بـ 1.3 مليار ريال مع "أرامكو"

1 دقيقة للقراءة

وقعت جروب فايف السعودية للأنابيب بتاريخ 30 مايو 2024 عقدا مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "جروب فايف" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بإحدى المشاريع المملوكة لشركة أرامكو السعودية، ومدته 12 شهرا.

توقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2025م.

وكانت جروب فايف السعودية للأنابيب قد وقعت عقدا مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 186مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، يوم الخميس الماضي، إن العقد يخص مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بإحدى المشاريع المملوكة لشركة أرامكو السعودية ومدة العقد شهرين.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداءً من الربع الثاني من العام المالي 2025م.