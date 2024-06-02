"سانوفي" تفصل أعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية بصفقة تبلغ 20 مليار يورو

1 دقيقة للقراءة

تمضي شركة سانوفي الفرنسية قدما في فصل أعمال قسم الرعاية الصحية الاستهلاكية، بصفقة تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، والتي قد تكون واحدة من أكبر الصفقات في أوروبا هذا العام.

وسيعمل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي جنبا إلى جنب مع بنك أوف أميركا وبنك BNP PARIBAS على عملية بيع الأسهم ومن المحتمل أن تتم العملية في نهاية 2024.

وفي أخبار الشركات الأخرى، من المقرر أن تواجه GLAXO SMITHKLINE محاكمات أمام هيئة محلفين بشأن عقار Zantac لتخفيف حرقة المعدة في قضية جلبت أكثر من 72 ألف مصاب بالسرطان زعموا أن العقار تسبب في حالتهم المرضية.