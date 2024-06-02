مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

"سانوفي" تفصل أعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية بصفقة تبلغ 20 مليار يورو

ستكون واحدة من أكبر الصفقات في أوروبا هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تمضي شركة سانوفي الفرنسية قدما في فصل أعمال قسم الرعاية الصحية الاستهلاكية، بصفقة تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، والتي قد تكون واحدة من أكبر الصفقات في أوروبا هذا العام.

وسيعمل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي جنبا إلى جنب مع بنك أوف أميركا وبنك BNP PARIBAS على عملية بيع الأسهم ومن المحتمل أن تتم العملية في نهاية 2024.

وفي أخبار الشركات الأخرى، من المقرر أن تواجه GLAXO SMITHKLINE محاكمات أمام هيئة محلفين بشأن عقار Zantac لتخفيف حرقة المعدة في قضية جلبت أكثر من 72 ألف مصاب بالسرطان زعموا أن العقار تسبب في حالتهم المرضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط