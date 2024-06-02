عمومية "القلعة" المصرية توافق على عرض "كيو إتش آر آي" لشراء مديونيتها
توقعات بإتمام شراء الدين قبل نهاية الشهر الجاري
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وافقت الجمعية العمومية لشركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية على العرض المقدم من شركة كيو.إتش.آر.آي لشراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة المترتب على قرض مشترك حصلت عليه الشركة في 2012 بما يعادل 20% من رصيد أصل حصة المقرضين الذين قبلوا عرض الشراء.
وقالت القلعة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا أيضا على العرض المقدم من شركة كيو.إتش.آر.آي للمشاركة في سندات للدين ستصدرها الشركة المؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية للمساهمة في عملية شراء الدين.
وأضاف البيان أن من المتوقع إتمام شراء الدين قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا أن مقدار الدين المطلوب شراؤه هو 231 مليون دولار تقريبا بخلاف ما يستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ الشراء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن المبلغ المطلوب سداده مقابل الدين يبلغ 28.2 مليون دولار، موضحا أن المساهم الرئيسي سيسدد ما نسبته 23.487% من المبلغ بالدولار على أن يسدد المساهمون أصحاب الحق في شراء الدين بنسبة 76.513% بالجنيه.
كانت القلعة للاستثمارات المالية قالت في مايو/ أيار الماضي إن 3 مساهمين يملكون فيها حصة 23.487% من خلال مساهمها الرئيسي سيتادل كابيتال بارتنرز أسسوا شركة كيو.إتش.آر.آي وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية بهدف شراء مديونية الشركة وعرضوا على مساهمي الشركة المساهمة في شراء الدين وفقا لنسبة ملكية كل مساهم.
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