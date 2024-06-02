مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية
شعار شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية
البورصة المصرية

عمومية "القلعة" المصرية توافق على عرض "كيو إتش آر آي" لشراء مديونيتها

توقعات بإتمام شراء الدين قبل نهاية الشهر الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العمومية لشركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية على العرض المقدم من شركة كيو.إتش.آر.آي لشراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة المترتب على قرض مشترك حصلت عليه الشركة في 2012 بما يعادل 20% من رصيد أصل حصة المقرضين الذين قبلوا عرض الشراء.

وقالت القلعة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا أيضا على العرض المقدم من شركة كيو.إتش.آر.آي للمشاركة في سندات للدين ستصدرها الشركة المؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية للمساهمة في عملية شراء الدين.

وأضاف البيان أن من المتوقع إتمام شراء الدين قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا أن مقدار الدين المطلوب شراؤه هو 231 مليون دولار تقريبا بخلاف ما يستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ الشراء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ترقب زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى هذا المستوى يوليو المقبل اقتصاد مصر اقتصاد مصر ترقب زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى هذا المستوى يوليو المقبل

وقال إن المبلغ المطلوب سداده مقابل الدين يبلغ 28.2 مليون دولار، موضحا أن المساهم الرئيسي سيسدد ما نسبته 23.487% من المبلغ بالدولار على أن يسدد المساهمون أصحاب الحق في شراء الدين بنسبة 76.513% بالجنيه.

كانت القلعة للاستثمارات المالية قالت في مايو/ أيار الماضي إن 3 مساهمين يملكون فيها حصة 23.487% من خلال مساهمها الرئيسي سيتادل كابيتال بارتنرز أسسوا شركة كيو.إتش.آر.آي وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية بهدف شراء مديونية الشركة وعرضوا على مساهمي الشركة المساهمة في شراء الدين وفقا لنسبة ملكية كل مساهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط