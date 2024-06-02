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بوينغ

"فيتش" تخفض توقعاتها لنتائج "بوينغ" هذا العام في ظل ضعف تسليمات الطائرات

بعد قرارمن الصين بتقييد عمليات تسليم نماذج معينة من الطائرات

دبي - العربية.نت
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خفضت وكالة فيتش من توقعاتها للنتائج السنوية لشركة بوينغ لصناعة الطائرات في ظل ضعف التسليمات وانخفاض السيولة النقدية للشركة.

وذكرت الوكالة أن خفضها لتوقعاتها جاء بعد قرار إدارة الطيران المدني الصينية تقييد عمليات تسليم نماذج معينة من طائرات بوينغ للعملاء الصينيين ومواجهة الشركة تحقيقات داخلية في الولايات المتحدة.

وتحمل شركة بوينغ حاليا تصنيفا عند درجة "BBB-"وهو ما يعتبر درجة واحدة أعلى من درجة "غير المرغوب بها" أو ما تسمى بالـ "JUNK"مع توقعات تصنيف ائتمانية سلبية من وكالات متعددة.

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