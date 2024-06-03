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البورصة المصرية

الشركة المصرية للاتصالات تعلق على أنباء بيع أبراج تابعة

أكدت أنها تقوم حاليا بإعادة الدراسة المالية والتجارية للمسألة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية

دبي - العربية.نت
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قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي عروض حتى الآن بشأن شراء أو إعادة تأجير أبراج الاتصالات الخاصة بها، مشيرة إلى أنها تدرس الأمر منذ أكثر من عام.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أنها تقوم حاليا بإعادة الدراسة المالية والتجارية للمسألة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري والقانوني، مضيفة أن الأمر لا يزال في مراحل الدراسة.

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كانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت أنها حققت صافي ربح بعد الضرائب في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3.9 مليار جنيه بارتفاع 2% على أساس سنوي.

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وقالت في بيان صحافي إن الأداء المالي تأثر جزئيا بزيادة الفائدة التي تقدر بواقع 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41%، وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات المجمعة نما 25 %في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم بنسبة 62% في إجمالي النمو في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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