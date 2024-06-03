وثيقة: بنك المشرق يصدر أدوات دين دائمة من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك "المشرق" المدرج في دبي أصدر أدوات دين دائمة إضافية بقيمة 500 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة.

ووفقا للوثيقة فإنه سيتم تسعير أدوات الدين من الشريحة الأولى عند عائد 7.125%، وهو أعلى من السعر الاسترشادي الأولي عند 7% الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من اليوم للإصدار الذي اجتذب طلبات بأكثر من 2.3 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أنه سيتم تسعير أدوات الدين، التي سيتم توجيه عائداتها للأغراض العامة للمؤسسة وتعزيز قاعدة رأسمالها، في وقت لاحق من اليوم، بحسب "رويترز".

وعين المشرق كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك أوف أميركا سكيوريتيز والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار والمشرق وميزوهو مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.