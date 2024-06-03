مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنك المشرق جديد
بنك المشرق
بنوك الإمارات

وثيقة: بنك المشرق يصدر أدوات دين دائمة من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار

الإصدار اجتذب طلبات بأكثر من 2.3 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك "المشرق" المدرج في دبي أصدر أدوات دين دائمة إضافية بقيمة 500 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة.

ووفقا للوثيقة فإنه سيتم تسعير أدوات الدين من الشريحة الأولى عند عائد 7.125%، وهو أعلى من السعر الاسترشادي الأولي عند 7% الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من اليوم للإصدار الذي اجتذب طلبات بأكثر من 2.3 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أنه سيتم تسعير أدوات الدين، التي سيتم توجيه عائداتها للأغراض العامة للمؤسسة وتعزيز قاعدة رأسمالها، في وقت لاحق من اليوم، بحسب "رويترز".

مصر تتوقع نمو اقتصادها بـ 4.2% العام المقبل اقتصاد اقتصاد مصر مصر تتوقع نمو اقتصادها بـ 4.2% العام المقبل

وعين المشرق كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك أوف أميركا سكيوريتيز والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار والمشرق وميزوهو مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط