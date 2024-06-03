عمومية" أسمنت تبوك" تصوت على توزيع 2.5% أرباحا نقدية عن عام 2023

1 دقيقة للقراءة

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي يتضمن التصويت على توصية من المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المبلغ الموصى بتوزيعه 22.5 مليون ريال وبواقع 0.25 ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما سيتم التصويت على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية الحالية بعد الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.