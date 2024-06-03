ميرسك تلغي رحلات لسفنها بسبب اختناقات في موانئ البحر المتوسط وآسيا

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تواجه مجموعة الشحن الدنماركية، ميرسك، ازدحاما في موانئ البحر المتوسط وآسيا مما تسبب في تأخيرات كبيرة في جدول السفن.
وقالت الشركة في بيان اليوم إنها عدلت عن إبحارين باتجاه الغرب كان مخططا لهما أوائل يوليو المقبل، واحد من الصين وآخر من كوريا الجنوبية نتيجة للازدحام.
وفي الشهر الماضي قالت ميرسك إن تأثيرات الوضع في البحر الأحمر آخذة في الاتساع وتستمر في التسبب في اضطرابات على مستوى الصناعة موضحة أنه تم تغيير مسار السفن مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية.
وذكرت أن الآثار غير المباشرة للوضع شملت الاختناقات وتجميع السفن، فضلا عن التأخير ونقص المعدات والقدرات وقدرت الخسارة في مستوى طاقة القطاع بنسبة بين 15و20 % خلال الربع الثاني.
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