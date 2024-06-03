"أدنوك للإمداد" تستحوذ على 80% من "نافيغ8" بأكثر من مليار دولار

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أعلنت شركة أدنوك للإمداد الإماراتية اليوم الاثنين، الاستحواذ على 80%من "نافيغ8" لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية مقابل 1.04 مليار دولار (3.8 مليار درهم).

وقالت "أدنوك" في بيان لبورصة أبوظبي إن شركة "نافيغ8 توبكو القابضة" تملك أسطولاً مكوناً من 32 ناقلة حديثة وتتواجد في 15 مدينة عبر خمس قارات.

وأضافت أدنوك أنه بموجب الاتفاقية، سيسري نقل الملكية الاقتصادية لحصة 80% من نافيغ8 اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2024، مشيرة إلى أنها ستستحوذ على نسبة 20% المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 335 إلى 450 مليون دولار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت أدنوك إن عملية الاستحواذ ستكون ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها أدنوك للإمداد والخدمات للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وتابعت "من المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحا تراكمية بنسبة لا تقل عن 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي أدنوك للإمداد والخدمات" مشيرة إلى أن شركة نافيغ 8 حققت 400 مليون دولار (أكثر من 1.5 مليار درهم) من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44%من أرباح أدنوك للإمداد والخدمات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نفس الفترة".

كما ذكرت أن عملية الاستحواذ تهدف إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة 100 مليون دولار تقريبا (أكثر من 375 مليون درهم) من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية.

وأشارت أدنوك إلى أن الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة سيساهم بتعزيز المكانة العالمية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية.