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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مناسبة
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
سوق السعودية

"سليمان الحبيب" تعلن تشغيل مستشفى شمال الرياض.. 10 يونيو

يظهر الأثر المالي بدءاً من الرُبع الثالث من العام المالي 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الاثنين، عن تشغيل مستشفى شمال الرياض في حي الصحافة بمدينة الرياض، الشهر الحالي.

وقالت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، إن وزارة الصحة السعودية أصدرت الرخصة النهائية لمستشفى شركة شمال الرياض للرعاية الطبية الواقع على طريق أنس بن مالك بحي الصحافة في مدينة الرياض.

وأضافت "سليمان الحبيب" أنها ستقوم بافتتاح وبدء تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م.

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وأشارت المجموعة إلى اكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الثالث من العام المالي 2024م.

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