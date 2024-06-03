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شعار شركة عبر الخليج للتسويق
سوق السعودية

"عبر الخليج للتسويق" تحصل تسهيلات ائتمانية بـ70 مليون ريال من "السعودي الأول"

لتمويل رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة عبر الخليج للتسويق بتاريخ 29 مايو 2024 على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 70 مليون ريال من مصرف البنك السعودي الأول لتمويل رأس المال العامل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند أمر و ضمان شركات بمبلغ التسهيلات.

وذكرت أن الهدف من التمويل هو إصدار جميع أنواع الضمانات الحكومية وغير حكومية وخطابات الاعتماد وتمويل رأس المال العامل.

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