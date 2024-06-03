"فيتش": البنوك السعودية الأقوى خليجيا في تحمل المخاطر

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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية عادة ما تتمتع بأعلى قدرة على تحمل المخاطر من بين المقرضين في منطقة الخليج، مما يدعم جودة أصولها.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن أصول الجهاز المصرفي في السعودية تعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقارنة مع 206% في الإمارات و240% في قطر، و159% في الكويت.

حيث اعتبرت "فيتش" أن البنك المركزي السعودي يعد الأكثر صرامة وحصافة بين البنوك المركزية في الخليج.