مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنوك السعودية

"فيتش": البنوك السعودية الأقوى خليجيا في تحمل المخاطر

أصول الجهاز المصرفي السعودي تعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية عادة ما تتمتع بأعلى قدرة على تحمل المخاطر من بين المقرضين في منطقة الخليج، مما يدعم جودة أصولها.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن أصول الجهاز المصرفي في السعودية تعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقارنة مع 206% في الإمارات و240% في قطر، و159% في الكويت.

حيث اعتبرت "فيتش" أن البنك المركزي السعودي يعد الأكثر صرامة وحصافة بين البنوك المركزية في الخليج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط