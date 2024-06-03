"مدينة الدواء" المصرية تبرم شراكة مع "أبوت" الأميركية للإنتاج محلياً

دقيقتان للقراءة

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إن مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة أبوت الأميركية للصناعات الدوائية للتوسع في توطين إنتاج الدواء محليا بأسعار اقتصادية.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الشراكة تستهدف التعاون لإنتاج ستة أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية بطاقة تصنيع 155 مليون عبوة في خمس سنوات وذلك باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ"جيبتو فارما".

وقال وزير الصحة خالد عبد الغفار، إن الشراكة سيكون لها دور بارز في بناء ثقة المستثمرين الأجانب، والتعاون في تشغيل خطوط دوائية جديدة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأكد الوزير امتلاك الدولة المصرية لقدرات فنية وكوادر بشرية ومصادر تمويل، تؤهلها لأن تكون مركزا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا.

من جانبه، أكد علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن المدينة تفتح أبوابها أمام جذب الاستثمارات العالمية الرائدة في مجال صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن مدينة الدواء تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة لتطوير النظم الصحية، وتوفير الدواء ووصوله إلى مستحقيه بجميع أرجاء المحافظات بأسعار اقتصادية تتناسب مع المواطن المصري.

من جانبه، قال عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة جيبتو فارما أن المدينة ستنتج 95 مستحضراً دوائياً جديداً، بنهاية عام 2024، مشيراً إلى تعاون المدينة مع سبع شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية.

يُذكر أن مدينة الدواء المصرية مقامة على مساحة 180 ألف متر، ومقسمة إلى مصنعين، ينتجان كل الأشكال الصيدلية، من أقراص، وكبسولات، وفوارات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات.