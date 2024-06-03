"Gathern" تطلق هويتها البصرية الجديدة

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أعلنت شركة Gathern التي تعمل في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة باللون الأرجواني.

تأسست "Gathern" في عام 2017 كأول تطبيق مرخص من وزارة السياحة للسكن التشاركي. تقدم الشركة تجارب سكنية متنوعة تشمل الفلل، الشقق الخاصة، المزارع، الشاليهات، المنتجعات، المخيمات، وبيوت العطلات الأخرى. على مدار ثمانية أعوام، قدمت Gathern خدماتها في مختلف أنحاء المملكة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Gathern لطيفة التميمي إن إطلاق الهوية يأتي في خطوة مهمة وإيجابية وإعلان لمرحلة مميزة في مشوار Gathern الذي يساهم في تنمية الاقتصاد التشاركي وتحقيق مستهدفات السياحة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأكدت التميمي أن الهوية البصرية الجديدة ورسالة التواصل تعكسان رؤية الشركة بشكل مثالي في الانتشار والتواجد في أنحاء المملكة، وعبرت عن شكرها لفريق ومضيفي Gathern الذين كانوا سبب نجاح ووصول الشركة للصدارة في سوق تنافسي كبير.

وأعلنت Gathern مؤخرًا عن وصولها إلى مليون ليلة محجوزة عبر الموقع والتطبيق، مقدمة خدماتها في أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة. تم تصنيف Gathern أيضًا ضمن أكثر تطبيقات السفر تحميلًا في عام 2023، وفقًا لتقرير إنترنت السعودية الصادر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

تقدم Gathern خيارات لحجز الوحدات السكنية وبيوت العطلات، وتساهم في زيادة مصادر الدخل في القطاع السياحي بالمملكة.

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