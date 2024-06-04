مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
توترات البحر الأحمر

"ميرسك" تتوقع تضاعف أرباحها هذا العام بسبب أزمة البحر الأحمر

التوترات تنعكس إيجاباً على عملاق الشحن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

رفعت مجموعة الشحن الدنماركية- ميرسك توقعاتِها لأرباح العام الحالي بأكمله، لافتة إلى أن أزمة البحر الأحمر لها تأثير أكبر من المتوقع سابقا، على خطوط الإمداد العالمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الشحن.

وتتوقع شركة ميرسك حالياً، أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما بين 7 و9 مليارات دولار في عام 2024، وذلك مقارنة مع توقعات سابقة، تتراوح ما بين 4 مليارات و6 مليارات دولار.

وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهر تقريبا، التي ترفع فيها "ميرسك" توقعاتها، حيث تعاني خطوط الإمداد العالمية عددا من الاضطرابات.

3 مدن عربية تبرز كمراكز جذب عالمية لأصحاب الثروات.. اثنان منها في السعودية قصص اقتصادية ثروات 3 مدن عربية تبرز كمراكز جذب عالمية لأصحاب الثروات.. اثنان منها في السعودية

وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم نفقات الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.59 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 1.46 مليار دولار توقعها محللون في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن، بينما سجلت الأرباح 3.97 مليار دولار قبل عام حينما تلقت أسعار الشحن دفعة من قفزة في الطلب متعلقة بفترة ما بعد الجائحة.

غير أن "ميرسك" سجلت ثالث خسارة فصلية على التوالي فيما يتعلق بشحن الحاويات عبر المحيطات، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة باضطرابات البحر الأحمر.

وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر/كانون الأول لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.

يأتي ذلك فيما تواجه "ميرسك"، ازدحاما في موانئ البحر المتوسط ​​وآسيا مما تسبب في تأخيرات كبيرة في جدول السفن.

وقالت الشركة في بيان لها، يوم أمس، إنها عدلت عن إبحارين باتجاه الغرب كان مخططا لهما أوائل يوليو المقبل، واحد من الصين وآخر من كوريا الجنوبية نتيجة للازدحام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط