عمومية "ثمار القابضة" تقر تخفيض رأس المال بنسبة 74%

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثمار التنمية القابضة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 74% إلى 65 مليون ريال مقابل 250 مليون ريال قبل التخفيض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم قبل التخفيض 25 مليون سهم وسيصبح بعد التخفيض 6.5 مليون سهم.

وأوضحت أن سبب تخفيض رأس مال الشركة هو إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وسيكون التخفيض عبر إلغاء 18.5 مليون سهم من أسهم الشركة عبر إلغاء 0.74 سهم لكل سهم مملوك.

وذكرت أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وسيتم تخفيض رأس المال نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.