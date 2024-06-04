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سوق السعودية

"أكوا باور" تبيع 30% من "رابغ للمياه" إلى "حصانة" مقابل 844 مليون ريال

ضمن خطط "أكوا باور" لتدوير رأس المال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية لإتمام صفقة بيع 30% من حصتها في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة حصانة الاستثمارية.

وقالت شركة أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الصفقة تبلغ 844 مليون ريال.

وتبلغ حصة أكوا باور الفعلية في المشروع 99% قبل هذه العملية، وبلغت القيمة الدفترية للأصل 731 مليون ريال.

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وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (راوك) هي محطة مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والبخار. وتقوم بتزويد المرافق الأساسية بشكل حصري لمجمع بترو رابغ للبتروكيماويات. يوجد اتفاقية شراء طويلة الأجل مع المتعهد بترو رابغ.

وأرجعت "أكوا باور" أسباب عملية البيع إلى أنها جزء من استراتيجيتها لتدوير رأس المال.

وتتوقع "أكوا باور" تحقيق مكاسب من هذه العملية وسيتم احتساب مكاسب البيع في تاريخ إغلاق المعاملة. وسيتم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة.

وأوضحت أن أطراف الصفقة هم الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وشركة الواحة باور وان للطاقة والمياه التقليدية، بالإضافة إلى شركة التأمينات للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

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