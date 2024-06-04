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THUMBNAIL_ اللقاء الكامل لسلطان الجابر
سلطان الجابر
شركات

"ألتيرا" الإماراتي يخطط لجمع 200 مليار دولار استثمارات خلال 6 أعوام

لسد فجوة التمويل المناخي

دبي - رويترز
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قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر "كوب 28" للمناخ ورئيس صندوق "ألتيرا" الإماراتي المعني بالمناخ، اليوم الثلاثاء إن الصندوق سيجمع استثمارات بقيمة 200 مليار دولار إضافية في الأعوام الستة المقبلة.

كانت الإمارات أعلنت سابقا عن إنشاء صندوق الحلول المناخية "ألتيرا" بقيمة 30 مليار دولار، وبينت أن الصندوق صمم لسد فجوة التمويل المناخي ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

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ويرأس صندوق "ألتيرا" سلطان الجابر الذي أوضح أن إطلاق الصندوق يعتبر خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي، وأنه سيكون صندوقا استثماريا استثنائيا يحقق نقلة نوعية في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص.

وتستهدف الإمارات من إنشاء الصندوق خلق نهج للعمل على تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويل أكثر عدالة للمناخ والتركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في بلدان الجنوب.

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