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سوق السعودية

"الحفر العربية" تعلن تعليق عقود عمل 3 منصات بحرية

مع شركة أرامكو السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الحفر العربية، عن الانتهاء من مناقشة خياراتها مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتعليق ثلاث منصات حفر بحرية.

وقالت "الحفر العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعليق عقود عمل منصتي حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهرا، والتوصل إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة اللازمة لتمديد ذلك العقد.

وأضافت "الحفر العربية"، أنها تقوم حاليا بمناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج السعودية.

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يذكر أن "الحفر العربية" تتوقع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية المعلن عنها سابقا لعام 2024، وبقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليار إلى 3.9 مليار ريال، وذلك بالرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بنحو 190 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.

وذكرت أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوماً بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر برية غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها، ومن المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية أعمالها التشغيلية تدريجيا خلال الربع الثالث من عام 2024.

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