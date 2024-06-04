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سوق السعودية

"الغاز" توزع 11% أرباحا نقدية عن النصف الأول من عام 2024

بإجمالي 82.5 مليون ريال واعتبارا من 22 يوليو

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 3 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة 75 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.1ريال ، وتاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.

أوضحت أن تاريخ الأحقية يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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