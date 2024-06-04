"الغاز" توزع 11% أرباحا نقدية عن النصف الأول من عام 2024
بإجمالي 82.5 مليون ريال واعتبارا من 22 يوليو
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 3 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة 75 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.1ريال ، وتاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.
أوضحت أن تاريخ الأحقية يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
-
"أكوا باور" تبيع 30% من "رابغ للمياه" إلى "حصانة" مقابل 844 مليون ريال
ضمن خطط "أكوا باور" لتدوير رأس المال
شركات
-
"الجيوشي للصلب" المصرية تعتزم إنشاء خط إنتاج جديد بقيمة مليار جنيه
مفاوضات على تمويله من قبل الشركة الموردة
أخبار حصرية
-
وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع شركات مغربية
تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9.3 تريليون ريال
اقتصاد