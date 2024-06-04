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سوق السعودية

"المملكة القابضة" توزع 2.8% أرباحا نقدية عن عام 2024

بواقع 0.28 ريال للسهم وبإجمالي 1.037 مليار ريال تقريبا

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المملكة القابضة في اجتماعها يوم الاثنين 3 يونيو 2024 على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي غروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1.68 مليار ريال أي ما يعادل 449.56 مليون دولار أميركي بدون شروط تفضيلية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ الموافق 26 مارس 2024 بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024م بنسبة 0.7% وبنسبة (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللات ربعياً لكل سهم مصدر.

وأوضحت أن إجمالي توزيعات الأرباح سيصبح 0.28 ريال للسهم لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1.037مليار ريال تقريبا.

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وأضحت أن أحقية المساهمين لتوزيعات الأرباح ربع السنوية ستكون كالتالي:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 10يونيو الجاري على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 31 يوليو 2024 على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1 أكتوبر 2024 على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

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