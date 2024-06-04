"الوطنية للبناء" توقع عقدا بـ350 مليون ريال مع "الفايزية للتطوير"
لإنشاء فلل وشقق سكنية بمشروع غرناطة الرياض
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وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اليوم 4 يونيو 2024 عقد إنشاء فلل وشقق سكنية مع شركة الفايزية للتطوير العقاري بقيمة 350مليون ريال،مشروع غرناطة الرياض.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن العقد يشمل القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية وإنشاء وتشطيب وتنفيذ وتوريد كامل مواد بناء المشروع والمتابعة الإدارية لكل الخدمات ذات العلاقة وتنفيذها حتى يصبح المشروع جاهزا للاستثمار وإنهاء كل ما يتطلب "تسليم مفتاح" للوحدات السكنية والفلل حسب المخططات التصميمية المعتمدة من استشاري الطرف الأول وحسب المواصفات الموضوعة والتي لا تتعارض مع مواصفات الكود السعودي ووزارة الإسكان.
وتبلغ مدة العقد3 سنوات، وتوقعت أن ينعكس الأثر الإيجابي على نتائج الأعمال خلال النصف الثاني من عام 2024 والسنوات القادمة خلال مدة إنجاز المشروع.
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