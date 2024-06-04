"متطورة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 100% من "دار البلد لحلول الأعمال"

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وقعت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" بتاريخ 3 يونيو 2024 مذكرة تفاهم مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت ""المتطورة" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن عملية الاستحواذ تأتي ضمن إطار استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.

وتهدف المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، كما أنها مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.

وتعتبر شركة دار البلد لحلول الأعمال من الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات حيث تأسست في عام 2001م وهي شركة تابعة لشركة دار البلد القابضة، ولها عدد من الفروع المحلية، وعملت الشركة على بناء وتطوير قدراتها لتكون في مصاف الشركات الأساسية التي تقدم خدماتها للقطاع المصرفي، وقطاع التأمين وشركات الوساطة المالية والهيئات والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص. إذ تقدم مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات والخدمات والحلول على المستوى المحلي والإقليمي.

وقالت "المتطورة" إن شركة دار البلد لحلول الأعمال حققت نمواً في حجم ونتائج أعمالها خلال آخر خمس سنوات ولديها ملاءة مالية وتدفقات مالية نقدية عالية من النشاط التشغيلي، وحققت الشركة صافي أرباح خلال عام 2023م يزيد على 30 مليون ريال كما أن الهدف من الاستحواذ على الشركة هو دعم وضمان استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وتأهيلها للطرح في سوق الأسهم الرئيسي خلال العامين القادمين حيث إنها مصنفة تحت بند الشركات الكبيرة ومصنفة لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال وحاصله على شهادة الجودة وشهاده المحتوى المحلي.

أوضحت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينه.