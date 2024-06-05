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سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"ثوب الأصيل" و تكليف "عبد الرحمن آل مالح" بمهامه

اعتبارا من 14 يونيو 2024

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل بتاريخ 5 يونيو 2024م على قبول استقالة أحمد صالح السلطان من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من 13 يونيو 2024م، وذلك لأسبابه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المجلس الإدارة قرر تكليف عبد الرحمن سعيد آل مالح رئيساً تنفيذياً مكلفاً اعتبارا من تاريخ 14 يونيو 2024م.

وذكرت أن الرئيس التنفيذي المكلف تولى منصب مدير المبيعات في شركة ثوب الأصيل منذ سبتمبر 2018م ولديه خبرة تتجاوز 25 سنة في عدة شركات متعددة الجنسيات وشركات محلية في مجال المبيعات والتسويق.

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