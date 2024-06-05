تغطية طرح "نفط الشرق" في سوق "نمو" 489% بسعر 3.6 ريال للسهم

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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية (نفط الشرق) في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 5 ملايين سهم عادي تمثل (20%) من أسهم الشركة بعد الطرح.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سعر الطرح تحدد عند 3.6 ريال سعودي للسهم الواحد وبلغت نسبة التغطية 489.05% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 26 مايو الماضي وحتى الأحد 2 يونيو 2024.
وسوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة نفط الشرق في السوق الموازية "نمو".
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