شركة تابعة لـ"ميار القابضة" توقع مذكرة للاستحواذ على 100% من حصص شركتين

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وقعت شركة حلول المصاعد للاستثمار التابعة لشركة ميار القابضة بتاريخ 5 يونيو 2024 مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع كل من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي حصص الشركتين بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف، وتأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية شركة حلول المصاعد للاستثمار في التوسع في سوق بيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية والنمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها الشركة في إطار السياسة العامة لشركة ميار القابضة.

وأوضحت أن هذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، كما أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية، ويخضع تنفيذ الصفقة المحتملة إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة.

يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الأطراف، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الأطراف،وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينه.