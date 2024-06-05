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تيك توك

هجوم إلكتروني يستهدف حسابات بارزة على "تيك توك"

الشركة قالت إن عدد الحسابات المتضررة "منخفض للغاية"

سان فرانسيسكو - فرانس برس
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أعلنت شبكة تيك توك، الثلاثاء، أن هجوماً إلكترونياً أثّر على حسابات بارزة على منصة التواصل الاجتماعي، بينها حساب شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأميركية.

وقال ناطق باسم الشركة إن عدد الحسابات المتضررة "منخفض للغاية"، مشيراً إلى أن تيك توك عززت دفاعاتها لإحباط عملية التسلل الإلكتروني من جانب قراصنة المعلوماتية.

وأوضح لوكالة فرانس برس "اتخذنا خطوات لوقف هذا الهجوم ومنع تكراره في المستقبل"، مضيفا أن منصة "تيك توك" تعمل مباشرة مع أصحاب الحسابات المتضررة "لإعادة إمكان الدخول إليها، إذا لزم الأمر".

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وكانت شبكة "سي إن إن" قد نبهت الشبكة الاجتماعية إلى الهجوم الذي استهدف حسابات عدد من العلامات التجارية الكبرى والمشاهير، في حين كان موقع "سيمافور" الإخباري أول من أبلغ الأسبوع الماضي عن تعرض حساب وسيلة الإعلام الأميركية للاختراق، ما اضطرها إلى تعليق حسابها على تيك توك لأيام.

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