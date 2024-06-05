"أسمنت السعودية" توزع 12.5% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام الجاري

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قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية "أسمنت السعودية" خلال اجتماعه بتاريخ 5 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 191.25 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.25ريال.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية هو 9 يونيو 2024، وتاريخ التوزيع 26 من الشهر ذاته، وسيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.