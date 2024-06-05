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"الأهلي المالية" تبقي على نظرتها المحايدة لقطاع الأسمنت في السعودية

تتوقع بعض التحسن في الطلب للعام 2024 بأكمله على خلفية ارتفاع متوقع في كميات البيع

دبي - العربية.نت
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أبقت شركة "الأهلي المالية" على نظرتها المحايدة حول قطاع الأسمنت السعودي، بسبب الطلب الأقل من المتوقع حول حركة التشييد والبناء في ظل أسعار الفائدة المرتفعة مما دفع تراجع أعداد الطلبات الجديدة للرهونات العقارية بـ 26.3% في الفترة ما بين أعوام 2022 و2024.

وقالت الشركة في تقريرها، إن ما يؤثر سلبا أيضا على القطاع هو ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل مراجعة أسعار الوقود من قبل "أرامكو" حيث رفع ذلك تكاليف شركات الأسمنت بما بين 8 و14%.

وذكرت أن ما يعوض جزئيا عن هذه المؤثرات السلبية هو تحسن أسعار البيع للعام الحالي ككل.

تقرير "راصد": نمو الأنشطة غير النفطية بالسعودية 2.8% في الربع الأول غداء عمل اقتصاد السعودية تقرير "راصد": نمو الأنشطة غير النفطية بالسعودية 2.8% في الربع الأول

وتتوقع الأهلي المالية بعض التحسن في الطلب للعام 2024 بأكمله ذلك على خلفية ارتفاع متوقع في كميات البيع بـ 2% مقارنة مع العام الماضي يرافقه ارتفاع متوقع بأسعار البيع بـ11% للعام الحالي بأكمله.

وأرجعت سبب هذا التحسن المتوقع هو ترقب تحسن حركة التشييد والبناء من ناحية بسبب توقعات ارتفاع الطلب على السكن والمشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية. بالإضافة إلى تحول شركات الأسمنت إلى استخدام الغاز الطبيعي لمصانعهم بدلا من الوقود مما يحسن كفاءة الإنتاج.

وأبقت الأهلي المالية على نظرتها الإيجابية بتوصية Overweight على سهمي أسمنت الشرقية وأسمنت الرياض. ورفعت نظرتها لأسمنت اليمامة كذلك إلى "Overweight" بسبب خلطة منتجاتها المواتية وتقييم السهم الجذاب.

وأضافت أن القطاع ككل يتداول على مكرر أرباح مستقبلي لأرباح 2024 المتوقعة عند 19.8 مرة مقارنة مع متوسطه التاريخي عند 23.8 مرة. كما أنه يتداول على مكرر EV/EBITDA أو قيمة المؤسسة بالمقارنة مع الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك عند 11.8 مقارنة مع المتوسط التاريخي عند 15.1 مرة.

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