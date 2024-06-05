"السيادي" البحريني يبرم شراكة مع "إم42" للرعاية الصحية بالإمارات

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أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي البحريني، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع إم42 العاملة في مجال الصحة لإطلاق منشأة أمانة للرعاية الصحية في البحرين.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان له إن أمانة للرعاية الصحية، إحدى مؤسسات مجموعة إم42، تسعى إلى نقل نموذجها للرعاية الصحية في الإمارات إلى مملكة البحرين، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 في مجال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتيسير سبل الوصول إليها عبر تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنامية وتطوير خدماتها بهدف تحسين جودة حياة الأفراد في البحرين، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

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وتأسست"إم42" نتيجة اندماج مبادلة للرعاية الصحية و"جي 42" للرعاية الصحية.

وذكر البيان أنه تماشيا مع جهود ممتلكات للاستثمار محليا، تسعى أمانة للرعاية الصحية إلى إطلاق عملياتها في البحرين خلال عام 2025، والتي ستواكب التزام "إم42" بتقديم حلول الصحة العالمية المصممة لتلبية المتطلبات الخاصة بالمجتمعات المحلية، كما ستعمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين في قطاع خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية طويلة الأجل، إلى جانب توفير فرص العمل المتخصصة للمواطنين في مجال الرعاية الطبية.

ومن المقرر أن تقدم المنشأة الجديدة من موقعها في منطقة الجسرة خدمات الرعاية طويلة الأجل للمصابين بحالات طبية معقدة تستدعي الإقامة لفترات طويلة، كما ستضم المنشأة مختبرا متخصصاً، ووحدة للتصوير الشعاعي، وصيدلية، إلى جانب غرف للعلاج الطبيعي، ونادي رياضي، ووحدة للعلاج المائي، وقاعات استقبال عائلية، بالإضافة الى مساحات للاسترخاء، بهدف توفير خدمات عالمية المستوى ومدعومة بأحدث التقنيات.