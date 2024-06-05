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تكنولوجيا

"إنتل" توافق على بيع 49% من مصنع بأيرلندا لـ "أبولو" مقابل 11 مليار دولار

الصفقة ستساعد "إنتل" على تخفيف العبء الواقع على مواردها المالية

دبي - العربية.نت
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دخلت شركتا إنتل وأبولو غلوبال مانغمنت في مشروع مشترك فيما يتعلق بمنشأة التصنيع Fab 34 التابعة لصانعة الرقائق في أيرلندا.

فقد وافقت "إنتل" على بيع حصة تبلغ 49% في المصنع قيد الإنشاء بأيرلندا لـ "أبولو" مقابل 11 مليار دولار.

وستساعد الصفقة شركة إنتل على تخفيف العبء الواقع على مواردها المالية وجلب المزيد من التمويل الخارجي للتوسع في شبكة مصانعها.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لـ"إنتل" كان قد وضع خطة طموحة ومكلفة لإعادة الشركة إلى قمة صناعة أشباه الموصلات.

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