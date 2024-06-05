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"إيليوت" تبني حصة في "سوفت بنك" وتدفعها لإعادة شراء أسهمها

حصة المستثمر الناشط الأميركي تزيد على ملياري دولار

دبي - العربية.نت
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أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة "إيليوت مانجمنت -Elliott Management"تقوم وللمرة الثانية ببناء حصة كبيرة في مجموعة"سوفت بنك - SoftBank"، وهي تدفع شركة الاستثمار اليابانية لإطلاق عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن حصة المستثمر الناشط الأميركي أو activist investor تزيد قيمتها على ملياري دولار.

وذكرت إيليوت أن إعادة شراء الأسهم بهذا الحجم من شأنها أن تساعد مؤسس سوفت بنك "ماسايوشي سون" في الإثبات للسوق ثقته في سوفت بنك.

يذكر أن سوفت بنك ومن خلال صندوق الرؤية حولت تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

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