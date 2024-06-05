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المجموعة المالية هيرميس
المجموعة المالية هيرميس
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"هيرميس" تعلن نجاحها في إتمام صفقة طرح "فقيه" بقيمة 764 مليون دولار

الصفقة لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين

دبي - العربية.نت
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أعلنت "إي إف جي - هيرميس" بنك الاستثمار التابع لمجموعة "إي اف جي" القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة "فقيه" للرعاية الصحية.

وأضافت المجموعة في بيانها أن قيمة صفقة الطرح بلغت 764 مليون دولار أميركي.

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وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة "فقيه" بطرح 21.47% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 30 مليون سهم جديد والتي تمثل 12.93%، و19.8 مليون من الأسهم الحالية، والتي تمثل 8.53% وذلك بقيمة 57.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 13.3 مليار ريال سعودي 3.6 مليار دولار.

وقد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم، على "تداول" السعودية.

جدير بالذكر أن مجموعة "فقيه للرعاية الصحية"، هي إحدى شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية بالسعودية والتي تحظى بثقة ملايين العائلات لما يربو على أربعة عقود. وتضم المجموعة 4 مستشفيات رئيسية، ومن بينها، مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض، ومستشفى نيوم.

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