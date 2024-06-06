بعد سلسلة حوادث.. رئيس "بوينغ" يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ 18 يونيو

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يدلي الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون بشهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يونيو، بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف بشأن السلامة والجودة، ودفعت المنظمين إلى وضع حد أقصى لإنتاج طائرتها الأكثر مبيعا 737 ماكس.

وأكد السيناتور ريتشارد بلومنتال، الذي يرأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، أن كالهون سيدلي بشهادته بشأن عدد من القضايا بعد الشكاوى بشأن ممارسات التصنيع الخاصة بالشركة.

إدارة الطيران الفيدرالي: سنواصل محاسبة "بوينغ" على مشكلات السلامة والجودة

كانت بوينغ قد أعلنت مسبقا عن عدد من التغييرات الإدارية واسعة النطاق، تتضمن تنحي ديف كالهون، عن منصب الرئيس التنفيذي في نهاية عام 2024، واستقالة Stan Deal الرئيس التنفيذي لأعمال الطائرات التجارية على نحو فوري.