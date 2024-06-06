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شعار شركة سيسكو القابضة
شعار شركة سيسكو القابضة
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"سيسكو القابضة" تحصل على عقد بـ 33 مليون ريال

لتوريد مليون متر مكعب من المياه لسد تروجينا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" عن منح شركة توزيا أكوابور التابعة للشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" إحدى استثمارات محفظة شركة سيسكو القابضة في قطاع المياه، مشروع توريد مليون متر مكعب من المياه لسد تروجينا، من مقاول طرف ثالث شركة ويبيلد إس بي إيه السعودية.

وقالت سيسكو القابضة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد 33.05 مليون ريال وسيورّد إلى مقاول خاص في تروجينا وسيمتد على مدى ثلاث سنوات.

وأوضحت أن العقد يعتبر خطوة مهمة في استراتيجية "توزيع"، لتنويع خدماتها ومنتجاتها.

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