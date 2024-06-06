شركة تابعة لـ"مبادلة" الإماراتية تشتري حقوق تشغيل علامة "ستاربكس" في البرازيل

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أعلنت شركة زامب البرازيلية المتخصصة في إدارة سلاسل المطاعم، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لشراء حقوق تشغيل العلامة التجارية ستاربكس في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إضافة إلى بعض المتاجر، ما قاد أسهمها للارتفاع.

وذكرت زامب في إفصاح أنها وقعت الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 120 مليون ريال برازيلي (22.7 مليون دولار) مع شركة ساوثروك المالكة للأصول وحقوق التشغيل حاليا والتي تتخذ تدابير للحماية من الإفلاس منذ العام الماضي.

وتدير زامب، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، مطاعم برغر كينج وبوبايز في البرازيل وأعلنت في فبراير /شباط الماضي أنها تجري محادثات مع ستاربكس لتشغيل علامتها التجارية في البلاد.

وقفز سهم شركة زامب في "بورصة ساو باولو" نحو 8.3% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين قبل أن يعاود تقليص مكاسبه.

وأوضحت الشركة أن عدد المتاجر التي ستشتريها، من بين أكثر من 100 متجر تحمل العلامة التجارية ستاربكس في البلاد، لم يتحدد بعد.

وقالت زامب في إفصاح أنه وبموجب إجراءات إفلاس شركة ساوثروك سيتم تنفيذ الصفقة من خلال عملية تنافسية، إذ سيكون لزامب الأفضلية في رفع قيمة عرضها في حالة وجود عروض أخرى أعلى قيمة.

وذكرت زامب أن الصفقة تتطلب موافقة هيئة مكافحة الاحتكار والمحكمة المشرفة على إفلاس ساوثروك.

كما يستلزم إتمام الصفقة اتفاقا نهائيا مع ستاربكس التي وافقت حتى الآن على بدء زامب لإجراءات الفحص النافي للجهالة من خلال استكشاف العلامة التجارية وفرص تطوير عمليات سلسلة المقاهي في أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.

ولم ترد شركتا ساوثروك وستاربكس بعد على طلبات للتعليق.