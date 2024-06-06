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شعار شركة السويدي إليكتريك
البورصة المصرية

نمو أرباح "السويدي إليكتريك" المصرية 33% إلى 4.2 مليار جنيه في الربع الأول

إيراداتها سجلت 45.2 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة السويدي إليكتريك المصرية 33% إلى 4.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.17 مليار جنيه في نفس الفترة قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن إيراداتها زادت إلى 45.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري من نحو 33.3 مليار قبل عام.

وقبل أسبوع طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، شركة السويدى إليكتريك المصرية، بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير بدارسة القيمة العادلة للسهم بعد موافقتها على نشر إعلان عرض استحواذ من شركة إليكترا انفستمنت هولدينغ لحصة 24.5% من السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.

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وقالت الرقابة في بيان نشرته البورصة المصرية إنه يتعين على السويدي إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة في جدوى العرض ونتائجه فيما يخص استمرارية قيد أسهم الشركة بالبورصة بعد تنفيذ عرض الاستحواذ وكذلك أهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها خلال 15 يوما من اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

كما أكدت الهيئة أنه سيتعين على السويدي الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام بعض النظر عن رأي مجلس إدارة الشركة في العرض.

وفي بيان منفصل، ذكرت الهيئة أنه سيتعين على شركة إليكترا شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع استجابة لعرض الشراء علما بإنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة عدد الأسهم المطلوب شرائها، فإن الشركة المقدمة للعرض ستقوم بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا له بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.

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