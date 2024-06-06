"باركن" تبرم اتفاقا لتشغيل مواقف خاصة تابعة لمطور بـ6 مناطق في دبي

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أعلنت شركة باركن بدبي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية حصرية لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة لمطور في ستة مناطق تطويرية جديدة وحيوية بإمارة دبي لمدة أربع سنوات.

وقالت "باركن" في بيان لبورصة دبي إنها أضافت نحو 7500 موقف جديد من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى محفظتها.

وأضافت أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الشراكة المعلن عنها حديثا، سيصبح إجمالي مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والتي تديرها نحو 17500 موقف، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى أنه رهنا بالأعمال المدنية البسيطة، بما في ذلك تركيب عدادات المواقف واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز حسب الضرورة، فمن المتوقع حاليا أن تتم مرحلة تشغيل وإدارة وتنظيم مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطور بشكل تدريجي مع نهاية يوليو تموز.

و"باركن" هي أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن "على الرغم من أن مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين المدفوعة تشكل حاليا أقل من عشرة بالمئة من إجمالي إيراداتنا، إلا أنها تمثل فرصة نمو حيوية لشركة باركن حيث تتيح لنا الفرصة لاستعراض تفوقنا التشغيلي والتبني المبتكر للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية القوية، بالإضافة إلى قدرتنا المتميزة على الإدارة والتشغيل التي تعتبر من سمات شركتنا.

وأضاف "وبصفتنا الشركة الرائدة في مجال تشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، سنواصل الاستفادة من قدراتنا التشغيلية الفريدة لاقتناص فرص شراكة مماثلة وجذابة في المستقبل".

وكما أعلنت الشركة سابقا، فقد كان من المتوقع انخفاض عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والتي يتم تشغيلها وإدارتها خلال النصف الأول من عام 2024 ما يقارب 17.800 ألف إلى ما يقارب عشرة آلاف موقف. وذلك بسبب تعديل شروط اتفاقية مع أحد المطورين في منطقة الصفوح، حيث يتم إعادة توزيع مواقف الساحات التي كانت تديرها وتشغلها شركة باركن سابقا من جانب المطور لصالح المستأجرين.

ومع ذلك، وبفضل الشراكة التي تم الإعلان عنها، ستساهم المواقف الجديدة في الحفاظ على عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين عند مستويات مماثلة لنهاية عام 2023 بحسب البيان.