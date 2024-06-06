مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مشروع القرن - مجمع القلعة الحمراء الرياضي - النادي الأهلي المصري - موقع النادي على منصة إكس
مشروع القرن - مجمع القلعة الحمراء الرياضي - النادي الأهلي المصري - موقع النادي على منصة إكس
شركات

"بالمز" الإماراتية تفوز بحقوق إدارة مجمع "القلعة الحمراء" للنادي الأهلي المصري

مجمع القلعة الحمراء يقع في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت شركة بالمز الرياضية الإماراتية العاملة في مجال الإدارة الرياضية اليوم الخميس عن اختيارها كمشغل رسمي لمجمع القلعة الحمراء الرياضي "الضخم" للنادي الأهلي المصري، والمعروف أيضا بمشروع القرن.

وقالت بالمز التابعة للشركة العالمية القابضة في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن المشروع يمثل خطوة هامة لها من حيث توسيع نطاق عملياتها خارج الإمارات في واحد من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن "هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح أمام بالمز الرياضية فرصا تجارية واستثمارية لا حصر لها، مما يضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

الخطوط الجوية التركية تدخل في إنتاج قطع الغيار وسط عقبات في الإمدادات قصص اقتصادية طيران الخطوط الجوية التركية تدخل في إنتاج قطع الغيار وسط عقبات في الإمدادات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس فؤاد درويش في البيان "هذه الفرصة لا تبرز قدراتنا فحسب وإنما تمثل أيضا خطوة كبيرة في استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي، حيث إن العمل والتواجد في السوق المصرية وهي من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتيح لنا عرض خبراتنا على نطاق أوسع والاستفادة من فرص تجارية جديدة".

وكان قد تم الثلاثاء الماضي الإعلان عن بدء مرحلة البناء والتطوير للمشروع من خلال ائتلاف عالمي بين 16 شركة وكيان دولي.

ويقع مجمع القلعة الحمراء في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومن المتوقع أن يصبح معلما بارزا في البنية التحتية للرياضة والتعليم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني في الرياض العربية ترصد عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني في الرياض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط