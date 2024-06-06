"بالمز" الإماراتية تفوز بحقوق إدارة مجمع "القلعة الحمراء" للنادي الأهلي المصري

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كشفت شركة بالمز الرياضية الإماراتية العاملة في مجال الإدارة الرياضية اليوم الخميس عن اختيارها كمشغل رسمي لمجمع القلعة الحمراء الرياضي "الضخم" للنادي الأهلي المصري، والمعروف أيضا بمشروع القرن.

وقالت بالمز التابعة للشركة العالمية القابضة في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن المشروع يمثل خطوة هامة لها من حيث توسيع نطاق عملياتها خارج الإمارات في واحد من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن "هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح أمام بالمز الرياضية فرصا تجارية واستثمارية لا حصر لها، مما يضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس فؤاد درويش في البيان "هذه الفرصة لا تبرز قدراتنا فحسب وإنما تمثل أيضا خطوة كبيرة في استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي، حيث إن العمل والتواجد في السوق المصرية وهي من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتيح لنا عرض خبراتنا على نطاق أوسع والاستفادة من فرص تجارية جديدة".

وكان قد تم الثلاثاء الماضي الإعلان عن بدء مرحلة البناء والتطوير للمشروع من خلال ائتلاف عالمي بين 16 شركة وكيان دولي.

ويقع مجمع القلعة الحمراء في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومن المتوقع أن يصبح معلما بارزا في البنية التحتية للرياضة والتعليم.